Тука отреагировал на обострение на линии разграничения с ОРДЛО

Не понятно, почему кто-то думает, что Россия не хочет стрелять на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его мнению, никакой потери контроля над боевиками не произошло.

«Я думаю, что это не просто ошибка. Это был абсолютно спрогнозированный шаг. Сейчас можно долго рассказывать о его цели. То, что потери контроля не произошло, у меня нет в этом сомнения, потому что по данным штаба обстрел длился около одного часа. То есть это не случайный выстрел», – отметил г-н Тука.

Также заместитель министра не может понять, на каком основании у кого-то царит воображение, что Россия стремится не стрелять. «Вот какие есть для этого основания?» – спросил господин Тука.

Ведущий также поинтересовался, есть ли у гостя данные, откуда стреляли. В ответ он сказал, что это не имеет значения, ведь абсолютно понятно, что с оккупированной части.

Напомним, Владимир Зеленский неоднозначно отреагировал на обстрелы артиллерией со стороны боевиков, которые произошли минувшей ночью. В частности, он заявил, что «Россия потеряла контроль над наемниками».

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