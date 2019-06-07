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Новости » Мир 7 июня, 2019, 11:00
Тереза Мэй приняла участие в последнем мероприятии на посту премьера

Тереза Мэй 6 июня приняла участие в последних мероприятиях на посту премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что Мэй во время визита к Франции выступила с речью в честь солдат, воевавших в Нормандии в период Второй мировой войны.

Также Мэй пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вместе они заложили первый камень в основание мемориала в честь британских солдат, погибших в день высадки в Нормандии.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с поста главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве за выход Британии из Евросоюза (Brexit).
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Великобританияновости мираТереза Мэй
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2019-06-07 11:24 :48