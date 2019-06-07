Судебные иски Коломойского: клиенты из Привата забрали сотни миллионов долларов и евро

На фоне судебных решений вокруг Приватбанка за последние два месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

Об этом сказала заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук, сообщает Экономическая правда.

«Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 миллионов долларов и 27 миллионов евро», – сказала Пахачук.

По ее словам, «весь этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае, когда клиенты все время слышали с высоких трибун о проигранные суды. На «судебный» информационный фон реагировали далеко не все – за эти два месяца был отток ресурсов в основном в иностранной валюте».

Пахачук также отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогостоящих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года.

Пахачук также сообщила, что подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривен.

Напомним: Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.

В случае, если юристы Приватбанка доведут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс с отмывание денег одной группой лиц.

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