Судье времен Януковича вернули мантию и неприкосновенность

Верховный Суд вернул бывшему главе Высшего хозсуда Виктору Татькову судейскую неприкосновенность, а по части элитного имущества его близкому окружению сняли арест.

Об этом говорится в программе «Схемы: коррупция в деталях», сообщает Укринформ.

Отмечается, что Большая палата Верховного Суда 4 июня признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Это решение – окончательное и не подлежит обжалованию.

Как объясняют юристы, это означает, что Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность. В свою очередь это усложнит работу украинскому следствию – ведь теперь для задержания Татькова, взятие его под стражу или ареста им нужно будет получить согласие Высшего совета правосудия, говорится в программе.

29 сентября 2016 года постановлением Верховной Рады Виктор Татьков был уволен с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины в связи с нарушением им требований относительно несовместимости. Но он почти сразу обжаловал решение парламента, аргументируя это нарушением процедуры его принятия. В частности, аргументом защиты было несвоевременно сообщение Татькова о рассмотрении в парламенте вопроса о его увольнении, которое, соответственно, рассматривалось в отсутствие судьи и без обсуждения. Кроме того, адвокаты Татькова в жалобе отметили, что во время голосования отдельные депутаты голосовали карточками отсутствующих коллег.

Виктор Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016-го Татькова подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Сам Татьков сейчас находится за границей: сначала он лечился в Германии, а впоследствии переехал в Австрию, где попросил политического убежища.

По ходатайству следствия многочисленное имущество, оформленное на близких и друзей Татькова, было арестовано в рамках уголовного дела.

28 марта 2019 года Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей управления спецрасследований Генпрокуратуры и передал 143 объекты недвижимости окружение Татькова к управлению АРМА. По данным Генпрокуратуры, длительное время близкие к экс-судьи люди получали доход от сдачи этого имущества в аренду в размере около 8 миллионов гривен ежемесячно.

30 мая 2019 года стало известно, что судья Подольского районного суда Киева Владимир Гребенюк отменил арест четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе «Новопечерские Липки». Эта недвижимость оформлена на родителей оперной певицы Анны Братусь – подруги семьи Татькова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.