Суд над терактом Charlie Hebdo начнется в апреле 2020 года

Во Франции определили сроки судебного рассмотрения дела обвиненных в причастности к терактам 2015 года в редакции журнала Charlie Hebdo и супермаркете Hyper Cacher.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Издание, ссылаясь на судебные источники, сообщает, что суд запланирован с 20 апреля по 3 июля 2020 года.

14 подозреваемых должны предстать перед специальным судом присяжных. Их обвиняют в предоставлении материально-технической поддержки братьев Куаши и Амеди Кулибали.

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo произошел 7 января 2015 года. В результате нападения вооруженных исламских боевиков погибли 12 человек, 11 были ранены.

Нападение совершили братья Саид и Шериф Куаши, которые были убиты 9 января в ходе спецоперации французской полиции.

Через несколько часов после теракта в редакции Сharlie Hebdo Амеди Кулибали, который поддерживал связь с братьями Куаши, ранил из пистолета 32-летнего мужчину в 10 километрах на северо-запад от Парижа.

8 января он застрелил сотрудницу полиции и ранил сотрудника дорожной службы в городе Монруж к югу от Парижа. 9 января Кулибали, вооруженный автоматическим оружием, захватил магазин кошерных продуктов в Париже.

Во время захвата погибли 4 человека. Кулибали взял в заложники 15 человек и требовал не штурмовать здание в городке Даммартен-ан-Гоэль, где на тот момент укрылись братья Куаші. Вечером спецназ штурмовал супермаркет и застрелил террориста.

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