Стефанчук: на Следующей неделе Зеленский направит представление на увольнение генпрокурора

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский направит в парламент представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

«Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную Раду пришлет уже не три, а четыре представления на увольнение. В том числе и генерального прокурора Украины Юрия Луценко и тех трех в которых нам отказали», – сказал он.

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