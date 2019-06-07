Стефанчук: на Следующей неделе Зеленский направит представление на увольнение генпрокурора
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский направит в парламент представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.
«Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную Раду пришлет уже не три, а четыре представления на увольнение. В том числе и генерального прокурора Украины Юрия Луценко и тех трех в которых нам отказали», – сказал он.
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