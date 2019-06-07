Схема «Роттердам+» была бы действенной, если бы шахтеры имели нормальные зарплаты, – экс-министр ЖКХ

На европейских биржах, якобы, закупается уголь по схеме «Роттердам+» с доставкой, но на самом деле его везут из России и оккупированных территорий. И даже такой вариант можно было бы допустить, но ни в одной отрасли ничего не изменилось. В частности, шахтерам так и не подняли зарплаты. Более того, еще и задерживают выплаты.

Об этом в проекте «Общественная прокуратура» на телеканале ZIK говорил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

С 2014 года коррупция в украинской энергетике – вопиющая. И об этом свидетельствует даже создание регулятора, Национальной комиссии, которая и легимитизувала схему закупки угля «Роттердам+».

«Схема «Роттердам+» действует, потому что её никто не отменял. И постановление Нацкомиссии свидетельствует о том, что она может прекратить действие, если заработает с 1 июля, так называемый, энергорынок», – сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что речь идет о схеме, по которой в себестоимость производства тепловой энергии закладывается стоимость угля вроде купленного на европейских биржах, в частности, Роттердама с доставкой. Хотя значительное количество украинского угля, например, едет 40 километров из Павлограда на Днепровскую станцию.

«Уголь, который на самом деле не везут из Роттердама, стоит в разы дороже. И я даже был бы не против этой формулы, если бы мы четко были уверены, что при такой цене есть заложена соответствующая заработная плата для шахтеров, соответствующая безопасность труда, идет инвестиция в шахты, экологии, местные налоги. Поскольку, такого контроля абсолютно нет, происходит то, что себестоимость угля значительно меньше, чем, так называемая, роттердамская. И она исчезает в офшорах, а не в налогах», – отметил он.

Он также подчеркнул, что «роттердамская» уголь едет и из Российской Федерации.

«С потерей части Донецкой и Луганской областей значительный объем угля нам надо было замещать. И формула «Роттердам+» вводилась для того, чтобы эта диверсификация была из Северной Америки и других рынков, но так не происходит. Поэтому российский уголь поставляли и поставляют сейчас на территорию Украины из оккупированного Донбасса. Более того, по такой же схеме и в Польшу попадают определенные объемы угля», – прокомментировал Кучеренко.

И это, по его мнению, свидетельствует о том, что коррупция имеет глобальный характер. Но этот вопрос сегодня больше – политический. Ведь до сих пор нет открытого рынка угля, в связи с тем, что в свое время произошла монополизация как в угольной отрасли, так и теплоэнергетической. Но маловероятно, что в ближайшее время что-то может измениться, поэтому надо думать об альтернативе.

«Есть две альтернативы: либо монополист должен быть признан и тогда можно включать механизмы государственного регулирования через антимонопольный комитет, то есть контролировать полную себестоимость. Если нет, пробовать все же делать рынок. Хотя при таком условии концентрации в энергетической отрасли я не вижу возможности для этого рынка», – добавил он.

Напомним, недавно секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что с 1 июля схема заработка «Роттердам +» просто исчезнет. Ведь, с июля запланирован запуск закона «О рынке электрической энергии», который одобрили еще в 2017 году. Закон должен ввести новую модель рынка электроэнергии: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Хотя, 24 мая представительство Евросоюза и ЕБРР рекомендовали отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии, однако украинский парламент провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке.

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