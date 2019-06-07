Сестры Музычук одержали первые победы на турнире претенденток

Вчера, 6 июня, на турнире претендентов на матч за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в столице Татарстана Казани состоялись партии шестого тура.

Именно в шестой игровой день турнира претендентов на матч за звание чемпионки мира по шахматам, который продолжается в столице Татарстана, выпускницы Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Анна и Мария Музычук одержали свои первые победы: Аня (на фото) белыми фигурами обыграла россиянку Валентину Гунину, а Мария таким же цветом – другую российскую шахматистку Александру Костенюк, сообщает официальный сайт ЛГУФК.

Интересно, что и два других поединка отчетного тура завершились результативно: грузинка Нана Дзагнідзе белыми проиграла Александре Горячкиной из России, а китаянка Тань Чжуньи – также белым цветом уступила еще одной представительнице России Екатерине Лагно.

Поэтому после шести сыгранных туров турнирное положение является таким: Горячкина – 5 очков; Дзагнідзе и Лагно – по 3,5; М. Музычук, А. Музычук, Тань Чжуньи и Костенюк – по 2,5; Гунина – 2.

Сегодня, 7 июня, на турнире – выходной, а завтра, 8 июня, встречаются: Костенюк – А. Музычук, Горячкина – М. Музычук, Лагно – Дзагнидзе, Гунина – Тань Чжуньи.

В общем впереди еще восемь туров, последний из которых запланирован на 17 июня. Напомним, согласно Регламенту соревнований, каждая шахматистка сыграет с каждым по две партии разным цветом. Лишь победительница турнира получит право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

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