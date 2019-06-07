Сборная Украины по футболу в игре отбора Евро-2020 на «Арене Львов» деклассировала Сербию

Национальная сборная Украины при неистовой поддержке болельщиков на новом газоне «Арены Львов» в столице Галичины в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года со счетом 5:0 разгромили команду Сербии – своего прямого конкурента в борьбе за путевку на континентальный форум.

Футбол. Мужчины. Чемпионат Евро-2020. Отборочный турнир. Матч третьего тура

Украина – Сербия – 5:0 (2:0)

Голы : Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59).

Соперники встречались на переполненной Арене Львов. "Культурная столица" подтвердила свою фартовость – сборная никогда там не проигрывала, а сегодня провела один из лучших матчей в истории, пишет football24.ru.

"Сине-желтые" прекрасно начали отбор к Евро-2020 – 4 очка и лидерство в группе после двух стартовых выездных матчей с Португалией и Люксембургом. Сербия провела лишь один поединок квалификации, расписав ничью с португальцами. Домашнее поражение от балканцев стало бы катастрофой для Украины, ничья – не слишком приятным итогом, поэтому надежды были исключительно на победу.

Андрей Шевченко выставил максимально прогнозируемый состав – Андрея Ярмоленко и Марлоса справа в атаке заменил Виктор Цыганков. Младен Крстаич, в свою очередь, несколько удивил, выбрав схему 3-5-2. Сербские СМИ еще днем прогнозировали такой осторожный вариант своей сборной, однако появления Александара Прийовича в атаке не ожидал никто – он заменил тезку Митровича, который получил повреждение в последний момент.

Сборная Украины с первых минут завладела инициативой – тотальный контроль мяча (70% на 30%) и высокий прессинг. Соперники буквально не могли выйти из собственной половины поля, а их атаки обрывались на второй передаче вперед. Ударный старт "сине-желтых" принес два неострые выстрелы Александра Зинченко. Лучший момент возник после контратаки – чемпион Англии разогнал, а Виктор Цыганков неточно пробил.

Сербия ответила реактивными выпадами левым флангом. Активность Филиппа Костича привела к двум шансов Александара Прийовича. Сначала форвард пробил мимо ворот, а через несколько минут не добрался до подачи Костіча на дальней штанге – помешал Виталий Миколенко. Гости выровняли игру и даже перехватили инициативу. Украина в середине первого тайма на некоторое время пришлось забыть об атаке.

Однако затем выстрелила невероятной 5-минуткой! Евгений Коноплянка одним из фирменных ударов завершил контрвыпад – голкипер справился, а Роман Яремчук плохо добил. Тогда пришло время Виктора Цыганкова. Хорошая атака правым флангом с участием Руслана Малиновского и Александра Караваева – и вингер Динамо результативно замыкает прострел партнера по флангу.

Сборной Украины понадобилось лишь две минуты, чтобы удвоить преимущество. Роман Яремчук выцарапал мяч в центре поля и отдал на Виктора Цыганкова. Тот пальнул из-за пределов штрафной в дальний угол – дубль и 2:0! Вскоре юный лидер Динамо мог оформить хет-трик, когда расстреливал вратаря с острого угла, но сыграл слишком прямолинейно.

Хозяева продолжали уверенно вести игру. Они регулярно выходили на ударную позицию – Руслан Малиновский даже попал в руку Александару Коларову, но арбитр справедливо не поставил пенальти. Главным достижением Украины в первой половине встречи можно считать почти полную нейтрализацию соперника – только Филип Костич заставил нас немного понервничать.

Уже на 40-й секунде второго тайма счет стал разгромным! Руслан Малиновский протащил мяч 30 метров и отбросил влево на Коноплянку – Евгений в коронном стиле немного сместился в центр и роскошно попал под дальнюю штангу. Это была энная подобная попытка вингера Шальке, но сербы никаких выводов не сделали и получили заслуженное наказание. Коно сразу мог записать себе в актив еще и расист, однако его передачу чудом не реализовал Виктор Цыганков.

В конце часа игрового времени "сине-желтые" вообще уничтожили соперника, забив четвертый раз. Быстрая смена вектора атаки, мяч с левого фланга в несколько передач добрался до Александра Караваева, а тот прострелил в центр штрафной. На пас откликнулся Роман Яремчук – форвард забил дебютный гол за сборную Украины точным ударом в "шестерку". 4:0 на табло и фантастика на трибунах после такого!

Праздник продолжился – влетел и пятый гол в ворота сербов! Отобрали в центре поля, Руслан Малиновский разрезным пасом подключил Евгения Коноплянку, после чего "King Kono" второй раз провернул любимый трюк и оформил дубль привычным ударом под дальнюю штангу. Гости выглядели полностью деморализованными. Подопечные Андрея Шевченко не дали даже малейшего шанса на гол престижа, контролируя каждый клочок поля.

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