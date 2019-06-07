Саудовская Аравия построила с помощью Китая секретный ракетный завод

Саудовскую Аравию обвиняют в секретной разработке арсенала баллистических ракет с помощью Китая.

Представители разведки недавно сообщили американским сенаторам о значительных достижениях Саудовской Аравии в сфере ракетной технологии. Появились доказательства активной работы в центре развития ракет, построенном китайцами, – пишет издание The Times.

Заявления совпали с обнародованием ООН результатов совместного с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Норвегией расследование относительно скоординированного нападения прошлого месяца на четыре нефтяных танкера возле входа в залив.

Джон Болтон, советник по вопросам национальной безопасности президента Трампа, уже обвинил Иранскую революционную гвардию в нападении, которое произошло после того, как США отправили на Ближний Восток авианосец и бомбардировщики B52, как предупреждение Тегерану.

В свою очередь, эти нападения были интерпретированы как предупреждения Тегерана о том, что любое расширение санкций администрации Трампа может завершиться нападением на союзников США. Иран опроверг свою причастность к нападениям.

Саудовская Аравия уже несколько лет предупреждает США об угрозе со стороны Ирана. Детали саудовской программы по созданию баллистических ракет неизвестны, однако Эр-Рияд имеет старый арсенал ракет «Dongfeng», приобретенных в Китае в 1980-х годах.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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