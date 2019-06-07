Саакашвили объяснил, почему отказался возглавить УДАР

Когда я получил предложение возглавить УДАР, я решил спросить украинцев, как они к этому относятся. Большинство пользователей сети были против, потому что для них Кличко был слишком долго с Порошенко.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

Он рассказал, что когда вернулся в Украину, то обратился к разным партиям с предложением о сотрудничестве.

«Мне ответила Надежда Савченко. Спасибо Надя. Ответил Семен Семенченко, но, кажется, у него не зарегистрированная партия. Также откликнулись Виктор Чумак из партии Волна и Виталий Кличко. Он записал видео с предложением возглавить партию УДАР и реформировать ее», – отметил господин Саакашвили.

По его словам, с одной стороны, он был рад, но не мог так слепо соглашаться, несмотря на то, что с Кличко он имеет дружеские отношения много-много лет.

«У меня есть травма еще с того времени, как я агитировал за Березенка на просьбы моего бывшего друга Петра Порошенко. У меня включились тормоза, и я сказал, что надо спросить у людей, потому что я мог чего-то не знать. Я выложил в Фейсбук видео и попросил людей высказаться. Вместе с Ютубом было 10 тысяч комментариев, из них только 200 положительные», – добавил политик.

Как заметил г-н Саакашвили, предложение Кличко заключалась не в том, чтобы «вытащить» его партию.

«Его предложение заключалось в том, что он мне ее передает, поэтому я должен был бы ее собирать, составлять список и становиться председателем. Но ситуация такова, что для людей он слишком долго был с Порошенко. С ним было много кого из нас, но в определенный момент мы все поняли», – констатировал Михаил Саакашвили.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко решил идти со своей партией «Удар» на досрочные выборы в ВРУ. Он предложил експрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили стать председателем партии. Михеил Саакашвили отказался от предложения городского головы Киева Виталия Кличко стать председателем партии «Удар». Мэр Киева и лидер партии «Удар» прокомментировал информацию об отказе Михеила Саакашвили стать председателем его партии, отметив, что политических планов не меняет.

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