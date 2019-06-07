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Новости » Мир 7 июня, 2019, 20:21
Путин назвал Зеленского хорошим актером

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Президента Украины Владимира Зеленского «хорошим актером», но для государственных дел нужны опыт и знания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.

Также лидер РФ выразил надежду как-то познакомиться с Зеленским.

«Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, – он хороший актер», – заявил Путин во время Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.

Также Путин заявил, что не будет отказываться от контактов с Украиной.
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РоссияВладимир Путинновости мира
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