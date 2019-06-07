Путин готов отказаться от соглашения с США о наступательных вооружениях

Россия готова отказаться от нового договора о сокращениях стратегических наступательных вооружений, если Соединенные штаты не заинтересованы в ее продолжении.

Об этом на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин, сообщает Радио Свобода.

Также Путин заявил, что Великобритания и Кремль должны «перевернуть страницу» и «оставить позади» напряжение, которое возникло в дипломатических отношениях между двумя странами после того, как российские разведчики в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также повлекли смерть британской гражданки в результате отравления.

Такие заявления лидер Кремля сделал на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом в частности через российскую агрессию против Украины и деятельность в Сирии, а также вмешательство в выборы ряда стран.

Таким образом, будущее соглашения «Новом Старте» между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3) остается неопределенным. Это единственная двусторонняя сделка, которая ограничивает развертывание двумя странами стратегического ядерного вооружения.

На встрече с руководителями международных новостных агентств в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Вашингтон не хочет начинать переговоры о продлении соглашения, срок которого истекает в 2021 году.

«Нам необязательно ее продлевать. Наши системы могут гарантировать безопасности России в течение достаточно длительного времени... Если никто не хочет продлевать соглашение «Новый Старт» – что ж, тогда не будем», – отметил Путин.

Соглашение заключили в 2010 году тогдашние лидеры двух стран Барак Обама и Дмитрий Медведев. Она ограничивала количество боеголовок, которые могла развернуть каждая страна до 1 550. При этом первая сделка, СНВ-1, действовавшего с 1994-го до 2009 года, предусматривала 6 тысяч боеголовок.

Кроме того, Вашингтон и Москва готовятся к выходу из Договорму о ракетах средней и малой дальности.

2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия, которая отрицает эти обвинения, заявила, что также выходит из договора, который запрещал обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые или баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

Напомним, Великобритания предложила РФ вести себя повежливее.

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