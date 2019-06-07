Приватбанк раскрыл активы Коломойского в США, приобретенные по схеме отмывания денег

Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иск Приватбанка.

«В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы, – отмечается в сообщении.

Например, благодаря деньгам из Приватбанка одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд.

А больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова Приватбанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

В целом среди активов бывших совладельцев государственный Приватбанк нашел:

Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) приобретена за 34 млн долл фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008 года.

One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за 86,3 млн долл Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года. Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум 36,1 млн долл из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из Приватбанка.

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Приобретена за 46,5 млн долл компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма зарегистрирована 21 июля 2010 года.

Также в перечень попал отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за 9 млн долл. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011 года. Еще по меньшей мере 2,4 млн долл использовали на ремонт гостиницы.

Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около 7,6 млн долл из суммы, которую заплатили за эту постройку, полученные через схемы вывода денег.

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающая к нему незадействованная участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 года.

PNC Plaza – тридцятиповерховий небоскреб в крупнейшем городе штата Кентукки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за 77 млн долл фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрирована 10 ноября 2010 года.

Huntington Building – 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 года она была приобретена за 18,5 млн долл. компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.

Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) – крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности – тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Собственниками являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбером. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили 188,1 млн долл.

Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Единая трейдинговая компания для предварительного завода – Felman Trading, Inc.(Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

А вот KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Собственниками являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 тысячи квадратных метров обошелся минимум в 20 млн долл.

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и траста с острова Джерси (Нормандские острова), который имеет название Marigold Trust Asset Management. По меньшей мере 4,5 млн долл, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, «отмытыми».

Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami Inc. – которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

Кроме того, в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за 43,5 млн долл.

Как сообщалось, в иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.

В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

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