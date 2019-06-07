Приемы во Львовской мэрии теперь будут проводиться в спецкабинетах и под наблюдением видеокамер

Под прицелом видеокамер. Отныне встречи львовян с городскими чиновниками будут проходить в специально оборудованных для этого кабинетах.

Об этом говорится в программе новостей «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Специальные кабинеты теперь есть на каждом этаже мэрии. Помещений всего семь. Каждое оснастили средствами видеонаблюдения и аудиофиксации. При необходимости все материалы можно будет получить, их будут хранить целый месяц на серверах городского совета.

Чтобы попасть на личный прием к должностному лицу, необходима предварительная запись. Тем временем депутат горсовета Маркиян Лопачак возмущен этим нововведением. Следовательно зарегистрировал проект постановления о свободном доступе жителей к помещениям горсовета. Его рассмотрят на следующей сессии.

«Нельзя ограничивать допуск к чиновникам – это абсурд. Львовский городской совет является открытым органом. Никто из нормальных людей не заинтересован в том, чтобы прятаться от граждан», – говорит депутат городского совета Маркиян Лопачак.

«У нас есть определенный порядок. Люди приходят в ЦПАУ, записываются, озвучивают свои вопросы, а тогда по результатам этих консультаций принимается решение о том есть ли необходимость идти к должностному лицу. Если есть потребность – записываем», – объясняет директор департамента административных услуг горсовета Валентина Бартошик.

Напомним, 24 мая общественные активисты сорвали заседание исполкома ЛГС. Они требовали ответа на земельные вопросу города. Не получив их в полном объеме, руководитель ГО «Рабов до раю не пускают» Иван Спринський облил краской заместителя городского головы Геннадия Васьков.

Заместитель мэра Львова Геннадий Васькин тоже пострадал от рук активиста Ивана Спринського. Тот облил чиновника неизвестной жидкостью. Теперь Геннадий Васькин находится на больничном с ожогами лица.

Активисты объявили бессрочную акцию протеста Львовском городском совете. 29 мая они выломали дверь в мэрии. Директора департамента «Администрация городского главы» Евгения Бойко госпитализировали с травмой селезенки и признаками черепно-мозговой травмы. По факту хулиганства полицейские открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Уже 4 мая стало известно, что палаточный городок под ЛГС сворачивают, потому что активисты договорились с чиновниками Андрея Садового.

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