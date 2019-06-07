Прыгун в высоту Богдан Бондаренко победил на этапе «Бриллиантовой лиги»

В Риме вчера, 6 июня, состоялся четвертый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинец Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту.

Как сообщает uaf.org.ua Богдан Бондаренко одержал первую за три года победу на крупных соревнованиях. Наш прыгун занял первое место в Риме с лучшим результатом сезона в мире – 231 см. На 3 см отстали от украинца главные конкуренты – Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков.

Еще один наш прыгун в высоту, выпускник Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Андрей Проценко завершил соревнования на седьмом месте, преодолев высоту 222 см.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. А победила в этом виде немка Малайка Михамбо – 7.07 м.

На дистанции 400 м с барьерами еще одна украинка Анна Рыжикова финишировала шестой со временем 55.64 с. Она существенно отстала от победительницы забега Делайл Мухаммад из США – 53.67 с.

Добавим, что следующий, пятый этап «Бриллиантовой лиги – 2019» состоится 13 июня в столице Норвегии Осло.

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