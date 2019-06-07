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Новости » Мир 7 июня, 2019, 17:11
Посол Франции сообщила, когда Зеленский посетит Париж

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что визит Президента Владимира Зеленского до Парижа стоит ожидать в ближайшие недели.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

«Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макронома 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и дальше поддерживать Украину», – отметила она.

 

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ФранцияВладимир Зеленскийновости мираПариж
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2019-06-07 19:08 :23