Посол Франции сообщила, когда Зеленский посетит Париж

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что визит Президента Владимира Зеленского до Парижа стоит ожидать в ближайшие недели.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

«Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макронома 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и дальше поддерживать Украину», – отметила она.

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