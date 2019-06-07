Посетитель музея неожиданно разгадал секретный код к сейфу

В Канадском музее посетитель взломал секретный код.

В течение многих лет, посетители Музея наследия Vermillion в Альберте, Канада, проходили мимо большой черный металлический ящик. Он попал в музей в 1990-х годах из отеля в Брансвике, США. Его код оставался тайной на протяжении десятилетий, пока посетитель Стивен Миллс неожиданно не подобрал верную комбинацию, – информирует издание The Guardian.

Миллс, житель форта Мак-Мюррей, Альберта, посещал музей вместе с семьей в прошлом месяце. Когда он бродил вокруг экспонатов с музейным гидом, он заметил сейф.

Гид рассказал о нем то, что рассказывал всем остальным гостям: 900-килограммовый черный ящик с серебряным циферблатом остался тайной для генераций.

В течение многих лет сейф составлял своеобразный вызов для волонтеров музея. Производитель не смог предоставить рекомендации относительно того, как открыть толстые двери.

Миллс поинтересовался, может ли он попытаться подобрать код. Каково же было удивление всех, когда он открыл таинственный сейф.

Шокированные посетители бросились к находке и впервые за три десятилетия смогли увидеть то, что было спрятано внутри, а именно: книга для записей заказов и квитанция, которая происходит с конца 1970-х годов.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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