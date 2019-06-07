Портников: Путин плевать хотел на мир, на Зеленского, на Коломойского, на сериалы Шефиров

Избиратель Владимира Зеленского хочет одного – спокойно и в достатке жить в Украине без лишних хлопот. Сам Владимир Зеленский хочет именно такой Украиной управлять и красоваться под софитами в роли «слуги народа». Игорь Коломойский хочет просто много денег и ПриватБанк. Братья Шефиры хотят продавать свои сериалы в Россию – куда же еще? Все это классические желание обывателей – независимо от того, имеют ли они на счетах миллиарды, миллионы или несколько тысяч гривень.

Об этом в своем блоге на LB.ua пишет журналист Виталий Портников.

А Владимир Путин, по его мнению, хочет совсем другого. У него решены вопросы с миллиардами, миллионами, софитами и прочей ерундой. Ему не нужен банк, и сериалов он не снимает. Он хочет восстановить Российскую державу в ее «естественных границах» – то есть в границах СССР или Российской империи. То есть с включением в эти границы Украины. И он над этим работает.

«И пусть Владимир Зеленский даже не пытается понять, зачем Путину это нужно. Он никогда этого не поймет, никакой Коломойский ему этого не объяснит, никакие Шефиры даже не догадаются. Людям, живущим вне миров сумеречных фантазий диктаторов, вход туда запрещен. Я и сам абсолютно не готов объяснить Зеленскому истинные причины желаний Путина. Я просто понимаю, что эти желания есть. И что большинство сограждан российского президента их разделяет», – отметил Портников.

Поэтому, по его мнению, с Путиным нельзя договориться о мире. И нельзя договориться о деньгах.

«Плевать он хотел на мир, на деньги, на Зеленского, на Коломойского, на сериалы Шефиров и другую мелочь. Он – царь-освободитель. Он хочет освободить нас от нас. Поэтому нам придется сражаться или же сдаваться и соглашаться на инкорпорацию в состав России. Никакого другого выхода нет. И так, с избранием Зеленского конфликт может только усугубиться по одной простой причине. Украинский президент может только говорить о принуждении России к миру на встречах со своими западными коллегами. А российский президент может принуждать Украину к миру без разговоров – обстрелами, диверсиями, даже новой войной и новыми территориальными захватами», – отметил Портников.

«Для начала это нужно просто понять. Понять Владимира Путина и понять уровень своей ответственности. Ведь с момента инаугурации Владимира Зеленского ответственность за каждую отобранную жизнь, за каждую разбитую судьбу, за каждый разрушенный дом лежит лично на новом президенте Украины. И на каждом, кто за него проголосовал», – добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский неоднозначно отреагировал на обстрелы артиллерией со стороны боевиков, которые произошли минувшей ночью.

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