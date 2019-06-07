Под «зеленым флагом» в Раду проведут не одну лошадь и барана, – нардеп о «Слуге народа»

Если бы мы сегодня внесли изменения в действующее законодательство и разрешили бы баллотироваться животным в Раду, то под зеленым знаменем можно было бы провести не одного барана и не одного коня. Это реально да, но это совсем не смешно.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Украины Юрий Бублик.

Комментируя рейтинг политической партии «Слуга народа», Юрий Бублик отметил, что команда Зеленского начала предвыборную гонку, запустив в эфир одного из крупнейших телеканалов страны сериал «Слуга народа». По словам нардепа, в этом сериале действительно показано то, что хотят видеть украинцы от власти. В то же время нардеп подчеркнул, что не только в сериале, но и в действительности Зеленский должен оправдать надежды людей.

«Общаясь с избирателями во время президентской кампании, одна женщина меня убеждала, что Зеленский – очень хороший человек, ведь он работал обычным учителем. К сожалению, это не смешно, ведь этот «коллективный психоз» еще держится. Сериал держит людей, они верят в сказку и справедливость. Да, это очень хорошая вера, но она должна на чем-то базироваться», – подчеркнул Юрий Бублик.

Он также рассказал, что его коллеги проводили соцопросы в мажоритарных округах, где представителями партии «Слуга народа» представляли одиозных людей, которые даже не умеют писать, но в результате они таки побеждали авторитетных общественных деятелей.

«То есть, если бы мы сегодня внесли изменения в действующее законодательство и разрешили бы баллотироваться животным в Раду, то под зеленым знаменем можно было бы провести не одного барана и не одного коня. Это реально да. Но это не смешно, к сожалению. Политтехнологическая этом наука этому когда-нибудь даст свое объяснение, но мне жаль украинцев, которые дойдут до грани разочарования, когда сказка не наступит, кино не сбудется, а новый сезон сериала не будет соответствовать предыдущим», – прокомментировал Юрий Бублик.

Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан были бы готовы принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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