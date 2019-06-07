Почтовые нововведения: стационарные сельские отделения заменят передвижными

Стационарные сельские почтовые отделения заменят передвижными отделениями, которые будут обслуживать жителей сразу нескольких сел.

Об этом во время часа вопросов к правительству в ВРУ заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Заместитель министра, отвечая на вопросы народных депутатов относительно закрытия почтовых отделений в сельской местности, отметил, что руководство «Укрпочты» принимает решение об оптимизации отделений, поскольку имеет программу развития мобильных, передвижных почтовых отделений, которые могут обслуживать по несколько сел.

«Ни один пенсионер не останется без доставки пенсий или без доставки любой корреспонденции», – заверил заместитель министра.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив добавил, что это вопрос очень важный, и напомнил о выездном заседании, во время которого четко поставили задачу – не закрывать почтовые отделения, зато провести реорганизацию почтовых отделений, которые могут обеспечить незбитову деятельность.

Как сообщали, в этом году «Укрпочта» повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений в два этапа – с 1 апреля и 1 июля.

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