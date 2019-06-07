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Новости » Спорт 7 июня, 2019, 14:45
Официально: Пояс WBO перешел от украинца Усика к поляку Гловацкому

Всемирная боксерская организация (WBO) отдала вакантный пояс в тяжелом весе, которым ранее владел украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик, польскому боксеру Кшиштофу Гловацкому.

Это подтвердил президент WBO Франсиско «Пако» Валькарсель, сообщает wboboxing.com.

«За переход чемпиона WBO в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелый дивизион временный чемпион WBO Кшиштоф Гловацкий теперь признан новым чемпионом WBO», – цитирует Валькарселя официальный сайт WBO.

Кшиштоф Гловацкий владел поясом WBO в 2015-2016 годах, а с 2018 года считался временным чемпионом.

Напомним, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик после решения перейти в супертяжелый дивизион потерял также пояса WBA и WBC. Вакантный пояс WBC будет стоять на кону поединка Кшиштоф Гловацкий – Майрис Бриедис в полуфинале World Boxing Super Series, который состоится 15 июня в Риге (Латвия).

Александр Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в бою против Карлоса Такама 25 мая в Оксон-Гилли (США). Из-за травмы бицепса во время его подготовки к этому бою поединок был отложен и, по словам промоутера Эдди Хирна, может состояться в сентябре.

 

 

 
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