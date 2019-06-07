Одиозный Шарий зарегистрировал собственную партию

В Украине зарегистрировали политическую партию одиозного блогера Анатолия Шария – «Партия Шария».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Единый госреестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований Минюста.

Партию зарегистрировали в Харькове. Ее руководитель – Чекман Наталья Васильевна.

Ранее сам Шарий на своем Youtube-канале сообщил о регистрации своей партии.

Добавим, видеоблоггер и бывший журналист Шарий известен своей пророссийской позицией.

В июле 2013 года Шарий получил статус беженца в Нидерландах. Там сообщили, что блогер не может быть выдан украинским правоохранителям согласно Женевской конвенции 1951 года и Директивой Европейского Союза.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого.

В 2014 году Шарий получил статус политического беженца в Литве.

В мае 2018 года украинские правоохранители заявили, что розыск блогера продолжается, а в августе того же года суд по просьбе адвоката Шария возобновил рассмотрение дела, остановленной в 2012 году. Его защита потребовала вернуть уголовное дело на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.

В результате суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева, а розыск и заочный арест Шария – отменить.

Блогер Анатолий Шарий, известный своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, а также поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов. Будучи гражданином Украины, сейчас он скрывается в ЕС.

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