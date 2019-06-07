Нидерланды выступают против вступления Болгарии в «шенген» из-за коррупции и торговли людьми

Правительство Нидерландов высказалось против вступления Болгарии в Шенгенскую зону из-за подозрения в коррупции и торговли людьми в стране.

Об этом во время визита в Софию заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, ссылаясь на издание Euractiv, передает Укринформ.

«Мы слышали о вашем желании присоединиться к Шенгенской зоне, однако я хочу, чтобы вы поняли, что нидерландский народ знает о большом количестве мигрантов, прибывающих в нашу страну, и мы должны убедиться, что контроль на границе бескомпромиссен, прежде чем мы позволим Болгарии присоединиться к «шенгену», – сказал министр.

По словам Блока, правительство Нидерландов не может позволить Болгарии войти в Шенгенскую зону, прежде чем будет уверенность в том, что страна может обеспечить должный пограничный контроль.

«Нидерланды снова заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону через коррупцию. Однако, в этот раз добавилась еще одна проблема – торговля людьми», – пишет Euractiv. К этому издание добавляет, что в Нидерландах также обеспокоены скандалами в Болгарии по покупке паспортов за взятки, и считают это дополнительным аргументом против вступления страны в Шенген.

Отмечается, что Европейская комиссия официально поддерживает Софию в ее стремлении стать членом Шенгена, и официально Болгария выполнила все технические критерии для этого. Однако, без согласия Нидерландов страна не сможет стать следующим членом Шенгенской зоны.

Как сообщалось, в мае премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что главным приоритетом страны остается присоединения к «шенгену».

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