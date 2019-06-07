live
Aнонси
Смерть дитини, життя держави: дзеркало “реформ по-українськи”. “Народ проти”, 07.06.19 о 21:15
Смерть дитини, життя держави: дзеркало “реформ по-українськи”. “Народ проти”, 07.06.19 о 21:15
7 июня, пятница
Перша передача: Proace Verso, 08.06.19 о 10:00
Перша передача: Proace Verso, 08.06.19 о 10:00
8 июня, суббота
Анонс програми Деталі за 08.06.19
Анонс програми Деталі за 08.06.19
8 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 7 июня, 2019, 10:07
Нидерланды выступают против вступления Болгарии в «шенген» из-за коррупции и торговли людьми

Правительство Нидерландов высказалось против вступления Болгарии в Шенгенскую зону из-за подозрения в коррупции и торговли людьми в стране.

Об этом во время визита в Софию заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, ссылаясь на издание Euractiv, передает Укринформ.

«Мы слышали о вашем желании присоединиться к Шенгенской зоне, однако я хочу, чтобы вы поняли, что нидерландский народ знает о большом количестве мигрантов, прибывающих в нашу страну, и мы должны убедиться, что контроль на границе бескомпромиссен, прежде чем мы позволим Болгарии присоединиться к «шенгену», – сказал министр.

По словам Блока, правительство Нидерландов не может позволить Болгарии войти в Шенгенскую зону, прежде чем будет уверенность в том, что страна может обеспечить должный пограничный контроль.

«Нидерланды снова заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону через коррупцию. Однако, в этот раз добавилась еще одна проблема – торговля людьми», – пишет Euractiv. К этому издание добавляет, что в Нидерландах также обеспокоены скандалами в Болгарии по покупке паспортов за взятки, и считают это дополнительным аргументом против вступления страны в Шенген.

Отмечается, что Европейская комиссия официально поддерживает Софию в ее стремлении стать членом Шенгена, и официально Болгария выполнила все технические критерии для этого. Однако, без согласия Нидерландов страна не сможет стать следующим членом Шенгенской зоны.

Как сообщалось, в мае премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что главным приоритетом страны остается присоединения к «шенгену».
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
БолгарияНидерландыШенгенская зонановости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-07 11:25 :00