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Новости » События 7 июня, 2019, 0:27
Новая должность Ценова – не повышение, а более сложная работа, – МВД

В Министерстве внутренних дел говорят, что для Дмитрия Ценова, который уволился с должности начальника полиции Киевщины в связи с убийством мальчика и стал главой полиции ООС, это – «однозначно не повышение».

Об этом в эфире программы «Сейчас» на Громадском рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

«Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением», – подчеркнул он.

По его словам, зона ООС – это более 400 км линии разграничения, на которой происходят нестандартные для Киева процессы, такие как оперативное реагирование результате обстрелов.

«Надо идти в серую зону. Это более сложная работа. Это однозначно не повышения», – подчеркивает Варченко.

Как сообщалось, генерал Ценов, который уволился из-за гибели мальчика, возглавил полицию в ООС.
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МВДубийство детейДмитрий Ценовновости УкраиныООС
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2019-06-07 01:19 :16