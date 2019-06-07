Нарушение баланса на линии разграничения: Винник отреагировал на активизацию врага

Беззубая реакция на действия России не позволит Украине сохранить хотя бы тот баланс, который длился в зоне конфликта в течение последних месяцев. Поэтому от Администрации Президента, в частности, и руководителя страны Владимира Зеленского, должна быть четкая позиция относительно последних событий на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Есть определенное глубинное непонимание происходящих процессов. Напомню, что на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия, которую реализуют российские оккупационные войска», – отмечает Иван Винник.

Если в АП считают, что Россия частично потеряла контроль над наемниками, то Президент Украины Владимир Зеленский должен отдать срочный приказ освободить территории и установить контроль над административным кордом, отмечает секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

«По моему мнению, надо или настаивать на том, что российская оккупационная администрация контролирует Донецкую и Луганскую области через войска, наемников. А значит, мы будем настаивать на введенные санкций против России. Или же заявление Владимира Зеленского будет расценена как определенное адвокатирования», – убежден Иван Винник.

Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны объясняет: заявление Президента Украины Владимира Зеленского может расцениваться очень неоднозначно.

«Впечатление, что Россия, как будто, отсутствует на Донбассе не контролирует территорию, своих военных, не спонсирует наемников. Снова министр иностранных дел России Сергей Лавров будет рассказывать о внутренних конфликтах Украины. Основанием для этого станет контекст недавнего заявления Президента Украины», – добавляет Иван Винник.

Россияне обязательно будут двигаться дальше, разжигая конфликт, прогнозирует секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Беззубая реакция не позволит Украине взять под контроль хотя бы тот баланс, который сохранялся на протяжении последних месяцев. Стратегически, мы не имели таких больших потерь, как нынче ночью», – отмечает Иван Винник.

Напомним, сегодня ночью ситуация в зоне ООС обострилась – боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. Двое военнослужащих погибли, еще семеро – получили ранения.

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