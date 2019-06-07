Нафтогаз против Газпрома: в Rusenergy заявили о более выгодной позиции Украины

В переговорах с Газпромом о новом транзитном контракте у Нафтогаза более выгодная позиция.

Об этом заявил партнер консалтинговой компании «Rusenergy» (Москва) Михаил Крутихин в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Ведущий поинтересовался, кто в канун переговоров про новый транзитный контракт находится в более выгодном положении – Нафтогаз или Газпром. В ответ он сказал, что у Нафтогаза более выгодная позиция из-за низкой цены газа, которую Украина получает от западных компаний.

«В третьем квартале это было меньше 180$. Сейчас Газпром не может предложить цену, которая составляла бы 130-140$. Такие обещания просто нереалистичны», – отметил господин Крутихин.

На вопрос, может ли Газпром обойтись без украинского транзита, он сказал, что сейчас не сможет. Все из-за того, что не работает «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Однако даже если бы эти обходные газопроводы были уже построены, то Газрому понадобилось бы минимум 5 лет, чтобы перебросить потоки с украинской территории на Балтику и Черное море. У него есть клиенты, которые заинтересованы в прямых поставках через Украину, и сейчас они не выражают готовности переключаться. Это, например, балканские государства, Италия и Молдова. То есть здесь для Газпрома безвыходное положение. Ему придется договариваться за транзит», – пояснил партнер консалтинговой компании «Rusenergy».

Одновременно он отметил, что сейчас неопределенная ситуация, кто с кем должен договариваться в отношении договора транзита.

«Через несколько месяцев Нафтогаз уже не будет оператором газопровода. А компания, которая должна им управлять, еще не имеет полномочий на переговоры», – констатировал Михаил Крутихин.

К слову, в правительстве пожаловались на то, что в течение последних лет НАК «Нафтогаз Украины» не утверждает финансовый план, так и работая без финансового документа. В то же время чиновники заявили, что цены на газ должны снизиться и назвали необходимое для этого условие.

Напомним, вицепремьерминистр Украины Владимир Гройсман заявлял, что уже в июне «Нафтогаз» должен уменьшить назначенную им на июнь цену газа 6 299 грн за тысячу кубических метров без НДС. Цена для населения, согласно правительственному постановлению, должна быть на 800-900 грн меньше.

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