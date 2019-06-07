На Прикарпатье спасатели ликвидируют последствия непогоды

6 июня на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумачского районов Ивано-Франковской области наблюдались грозы, сильный дождь, местами град.

Вследствие чего произошел подъем уровня воды в местных ручьях, что привело к подтоплению дворохозяйств, жилых зданий граждан и сельскохозяйственных угодий в 15 населенных пунктах на территории 5 административных районов. Частично разрушено одно жилое здание, подтоплено 39 жилых домов, 170 домохозяйств, 13 хозяйственных построек, разрушены 3 автомобильные переезды и один автомобильный мост, подмыты один автомобильный мост, повреждено дорожное полотно на 8 участках автодорог. Об этом сообщает УДСНС в Ивано-Франковской области.

7 июня по состоянию на 6:00 остаются подтопленными 16 жилых зданий (с. Подгайчики Коломыйского района – 3; с. Загайполь Коломыйского района – 9, с. Матеевцы Коломыйского района – 4) и 117 домохозяйств (г. Косов – 7; с. Смодна Косовского района – 18; с. Вербовец Косовского района – 72; с. Росохач Городенковского района – 3; с. Борщевская Турка Снятинского района – 2; пгт. Заболотов Снятинского района – 15).

УДСНС в Ивано-Франковской области

Подразделениями управления ГСЧС в области, совместно с коммунальными организациями, осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению по ликвидации последствий непогоды, эвакуировано одно лицо из подтопленного жилого дома, откачано 2150 м куб воды.

К проведению работ привлечено 16 единиц техники и 45 человек, от управления ГСЧС в области 13 единиц техники, 11 мотопомп, 40 человек личного состава.

В пострадавших районах работают группы из числа представителей органов местного самоуправления для определения объемов негативных последствий непогоды.

Осадки прекратились, вода в основном самостоятельно сходит с подтопленных территорий. Ситуация находится на постоянном контроле управления ГСЧС в области.

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