На Киевщине от удара молнии загорелся купол церкви Московского патриархата

В городе Богуслав, в Киевской области, вследствие удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (УПЦ МП).

«7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав вследствие удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)», – сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается в сообщении, в 6 часов утра пожар был ликвидирован на площади 144 м2.

Жертв и пострадавших нет.

По информации спасателей, к тушению привлекалось 20 человек и шесть единиц техники.

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