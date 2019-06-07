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Новости » Общество 7 июня, 2019, 17:49
Митрополит Епифаний предлагает проводить встречи с ветеранами в Михайловском соборе

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний выступил с инициативой ввести встречи с ветеранами ООС на территории Михайловского златоверхого собора в Киеве.

Об этом сообщает в пятницу Министерство по делам ветеранов по результатам встречи руководителя ведомства Ирины Фриз с митрополитом Епифанием.

«Министр по делам ветеранов Ирина Фриз провела рабочую встречу с предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием. Блаженнейший заверил в полной поддержке церковью деятельности министерства в отношении ветеранов, в частности в сфере психологической реабилитации и адаптации к мирной жизни, и отметил важность сотрудничества в этом направлении», – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи стороны также обсудили объем помощи, которую церковь уже оказывает украинским ветеранам.

«Блаженнейший митрополит выступил с инициативой ввести встречи с ветеранами на территории Михайловского златоверхого собора», – сообщила Фриз и добавила, что получила благословение от митрополита Епифания на сотрудничество и поддержку проектной деятельности Министерства по делам ветеранов Украины.

«Хочу отметить, что я очень впечатлена этой встречей, в частности искренней открытостью Блаженнейшего митрополита Епифания и готовности к обсуждению всего комплекса вопросов, касающихся ветеранов. Поэтому надеюсь на качественную и тесное сотрудничество», – подчеркнула Фриз.
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религияветераны АТОИрина Фризновости УкраиныМихайловский собормитрополит ЕпифанийПЦУ
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