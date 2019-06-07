Молдова идет на досрочные парламентские выборы, – Додон

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что, скорее всего, в стране пройдут досрочные парламентские выборы, потому что Партия социалистов и политический блок «ПОЛЕЗНЫХ» не достигли консенсуса по вопросу формирования коалиции.

Об этом глава Молдовы заявил по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов, что произошло в Кишиневе, сообщает Укринформ.

«Всем известно, что Партия социалистов предложила политическому блоку «ПОЛЕЗНЫХ» создать парламентскую коалицию. Были и официальные, и неофициальные переговоры между представителями двух политических сил, но мы увидели, что блок остался на тех же позициях: они не готовы проголосовать за лидера социалистов на пост спикера, не готовы предоставить Партии социалистов несколько министерств, а также не согласны с возвращением полномочий президенту. Таким образом, мы не можем создать коалицию с блоком «ПОЛЕЗНЫХ», а, скорее всего, пойдем на досрочные выборы», – отметил Додон.

Относительно возможной коалиции с Демократической партией, президент заявил, что это вопрос социалистами не рассматривается. «Еще в апреле мы четко заявили: или коалиция с правыми, или досрочные выборы. Создание коалиции с Демпартией нами не рассматривается», – подчеркнул президент.

Тем временем, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о том, что максимальный срок для утверждения нового правительства истекает в пятницу, 7 июня, после чего президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Вердикт аргументирован тем, что отсчет 90 дней ведется не со дня первого заседания парламента (21 марта), а со дня признания выборов состоявшимися, то есть от 9 марта нынешнего года.

Несколько часов назад перед зданием парламента Молдавии прошел многотысячный митинг сторонников Демократической партии, которые выступают против досрочных выборов.

Как известно, по результатам парламентских выборов, прошедших в Молдове 24 февраля, в новый парламент вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок «ПОЛЕЗНЫХ» (Сейчас) (26), партия «Шора» (7) и три независимые кандидаты. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы голоса как минимум 51 депутата.

Согласно законодательству, если в течение трех месяцев после начала работы парламента нового созыва (отсчет идет от 21 марта) коалиция не создается, то президент имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

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