Мы не увидим настоящую внешнеполитическую позицию Зеленского до 21 июля, – Игорь Гузь

Пока слишком рано говорить о возможной проевропейской позиции Владимира Зеленского или вероятном «откате» назад при его президентстве. Все ответы будут после назначений главы МИД и некоторых других шагов. Это вопрос двух месяцев.

Такое мнение в эфире авторской программы Остапа Дроздова «Прямым текстом» на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины Игорь Гузь.

Он выразил убеждение, что до 21 июля, когда должны состояться выборы в Верховную Раду, украинцы не увидят настоящей внешнеполитической позиции Владимира Зеленского.

«Пока что это выглядит попыткой понемногу сыпать на разные весы. Кое-что мы транслируем в Одессу, Николаев и Днепр, другое – во Львов, Луцк и Черкассы. Так оно есть, ведь в разных регионах восприятия электоральные несколько разные», – подчеркнул нардеп.

Однако, заверил он, отсутствие внешнеполитического лица команды Зеленского до выборов не настораживает. Мол, это было прогнозируемо.

«Колебания в одну или другую сторону может позволить себе только неумный человек. Теперь относительно Леонида Кучмы. Здесь уже есть вопросы, что часы играет против команды Зеленского. Вспомните, что похоронило рейтинг Петра Порошенко – заявления, что он остановит войну», – отметил Игорь Гузь.

По его словам, Владимир Зеленский не озвучивал подобных тезисов, но ожидания от него довольно большие, а, возможно, даже большие, чем были до Порошенко.

«Здесь, несмотря на выборы, каждое заявление воспринимается обществом с надеждой. Я тоже согласен, что здесь Кучма не действует самостоятельно. Очевидно, что это согласованная позиция. Очевидно, что здесь и Пинчук присутствует. Любой президент пытается наладить отношения с Пинчуком, а Леонид Данилович – это лакмусовая бумажка», – заявил парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что пока не может с уверенностью сказать, что при президентстве Владимира Зеленского не будет «отката» назад.

«Вместе с тем, не могу сказать и то, что мы увидели четкую проевропейскую позицию. Я думаю, что это игра, но назначение руководителя МИД и другие несколько важных моментов все покажут. Думаю, это вопрос двух месяцев», – резюмировал народный избранник.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила постановление об отстранении главы МИД Павла Климкина.

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