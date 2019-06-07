Международные резервы Украины уменьшились на 5,5%, – Нацбанк

По состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 19401,6 миллиона долларов, уменьшившись в мае на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«По состоянию на 1 июня 2019 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка», – сообщает НБУ.

Так, динамику резервов в течение месяца определяла ряд факторов. Во-первых, выполнение обязательств Украины по государственному долгу.

«На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено 1801,1 млн долларов», – пояснили в НБУ.

В частности, 1281,3 млн долларов составили платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа.

Также 446,5 млн долларов уплачено по обязательствам правительства и НБУ перед Международным валютным фондом.

Остальная часть средств направлена на обслуживание долга перед другими международными финансовыми организациями, добавили в НБУ.

«Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 426,7 млн долларов и финансированием от Всемирного банка на 10 млн долларов», – добавили в центробанке.

Во-вторых, преимущественно благоприятная ситуация на валютном рынке. В целом чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 160,6 млн долларов.

«В мае предложение валюты было выше спроса, прежде всего, благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также дальнейшему росту инвестиций нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги», – отметили в НБУ.

В результате Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 203,6 млн долларов (из них 171,5 млн долларов – в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами.

В то же время для сглаживания курсовых колебаний на протяжении месяца НБУ продал всего 43 млн долларов в формате интервенции по единому курсу;

В-третьих, переоценка финансовых инструментов(изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 80,7 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 20,63 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 2,1%.

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