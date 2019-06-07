Матчи футбольной сборной во Львове: изменен график движения транспорта и обустроена фан-зона

7 и 10 июня на «Арене Львов» состоятся отборочные матчи к Евро-2020 мужской сборной Украины по футболу. В эти дни будут курсировать шаттл-басы и будет продлено время работы общественного транспорта. Также перед парком Ивана Франко будет действовать фан-зона для просмотра матчей. Перед трансляциями матчей в фан-зоне будут проходить концерты Дзидзьо и группы Вопли Видоплясова.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

Как сообщили в управлении транспорта львовского Горсовета, 7 и 10 июня во время отборочных футбольных матчей на Евро-2020 на «Арене Львов» произойдут изменения в движении общественного транспорта. Также к стадиону будут курсировать шатл-басы.

«Решающие матчи сборной Украины по футболу против сборной Сербии и сборной Люксембурга пройдут 7 и 10 июня на стадионе «Арена Львов». Для удобства болельщиков к стадиону будут курсировать шатл-басы, также продлено время работы общественного транспорта, который направляется к стадиону», – сообщили в управлении транспорта львовского Горсовета.

Подробнее об обновленном графике движения здесь.

Также сообщается, что сегодня, 7 июня, на площади перед парком им. Ивана Франко начинает свою работу фан-зона для просмотра отборочных матчей на Евро 2020, которые пройдут на стадионе «Арена Львов». Фан-зона «Верные сборной» будет работать под лозунгом «Выходи из дома болеть!».

Для удобства посетителей зоны во время просмотра матчей территория площади будет обустроена уличной мебелью и будет действовать зона фуд-корта. Дополнительно будут предусмотрены места для просмотра матчей для людей с инвалидностью.

Специально для посетителей фан-зоны также будет обустроена геймер поляна, где будет работать фейс-арт, настольный футбол и бамбербол.

Для создания праздничного настроения сегодня, 7 июня, с 16.30 до 17.00 час. планируется проведение праздничного фан-шествия в вышиванках по центральным улицам Львова. Маршрут шествия: площадь перед Львовским национальным театром оперы и балета им. С. Крушельницкой – проспект Свободы – ул. П. Дорошенко – ул. Ю. Словацкого – площадь перед Львовским национальным университетом им. И. Франко.

Перед трансляциями матчей в фан-зоне будут проходить концерты. Так сегодня в 19.00 час. болельщики смогут насладиться выступлением Дзидзьо, а 10 июня в 19.00 час. будет выступать группа Вопли Видоплясова.

Прямая трансляция матча Украина-Сербия состоится 7 июня в 21.30 час., а Украина-Люксембург – 10 июня в 21.30 час.

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