Ляшко с его агрессивным патриотизмом будет «подхватывать» разочарованных избирателей Зеленского, – эксперт

Сигналы с «зеленой» Банковой по Донбассу настраивают против Зеленского часть проукраинского электората из Центра и Запада, и этих избирателей будет «подхватывать» Олег Ляшко.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Петр Охотин, комментируя последние события вокруг вопроса возможного реванша пророссийских сил.

«Вчера воспринимал сигналы с «зеленой» Банковой по Донбассу как тестирование месседжей. Однако после заявлений с «ОпоБлока» ситуация выглядит угрожающе. «Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать большую фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения», – заявил вчера Медведчук. На фоне таких заявлений «вброс» о разблокировании торговли с ОРДЛО из уст поставленного Зеленским Кучмы звучат уже не как шутка», – отметил Петр Охотин.

Политолог считает, что таким образом Зеленский настраивает против себя значительную часть общества, а воспользоваться этим может Олег Ляшко.

«Есть два вопроса. Понимает ли Зеленский юридические последствия официальных сообщений? Понимает ли он, что настраивает против себя часть проукраинского электората из Центра и Запада? Кто будет подхватывать этих избирателей? Во-первых, ситуацией воспользуется Олег Ляшко. Его агрессивный патриотизм – давно известная «фишка». Еще недавно попытки Ляшко критиковать Зеленского воспринимались не всеми. Ошибки Зеленского ему в подарок. Сейчас Олег Ляшко может активно напоминать о своей поддержке Будапештского меморандума, проведении официального обращения к Конгрессу США по безопасности гарантий и выход из коалиции из-за попытки изменить Конституцию под Минские соглашения», – заявил эксперт.

Петр Охотин прогнозирует, что и другие политсилы будут несогласные с политикой АП, а кто-то может и пострадать от таких заявлений.

«Слова Кучмы и информация с сайта АПУ о «возвращении» под контроль России боевиков является своеобразным подарком и Петру Порошенко. Команда «Пятого» смело может начинать кампанию «Мы же говорили!». В неудобную ситуацию такие заявления ставят возможных альянтов Зеленского в парламенте. В частности, «Батькивщину». Партия почти всю президентскую кампанию вынуждена была реагировать на обвинения в пророссийскости. Целый форум был посвящен архитектуре национальной безопасности и противостоянии России», – написал политолог.

Как сообщалось, Олег Ляшко предложил спикеру Андрею Парубию ввести в ВРУ традицию каждое утро объявлять фамилии военнослужащих, погибших на фронте.

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