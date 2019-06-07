КСУ обнародовал решение об отмене э-декларирования активистов

Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене электронного декларирования общественных активистов.

Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

В частности, этим решением суд признал не соответствующими Конституции Украины (есть неконституционными), положения пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 закона №1700, пункта 2 раздела II «Заключительные положения» закона №1975.

В частности, КСУ считает, что государство обязано осуществлять контроль за деятельностью общественных объединений с целью обеспечения соблюдения ими и их членами соответствующих норм законодательства Украины, однако такой контроль не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (статья 36 Конституции Украины).

«Системный анализ пункта 5 части первой статьи 3 закона №1700 гласит, что его действие распространяется на лиц, которые не наделены публичными властными полномочиями, осуществляющими деятельность в сфере предотвращения и противодействия коррупции не за счет средств государственного бюджета Украины или местных бюджетов, а финансирование (оплата) работ, услуг осуществляется за счет определенных программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной помощи», – указано в решении.

Таким образом, суд пришел к выводу, что декларирование активистами своих доходов не обеспечивает справедливый баланс между интересами лиц, осуществляющими таким образом свое право на свободу общественной деятельности, и интересами нацбезопасности и общественного порядка, потребностями защиты прав и свобод других людей. Такие положения закона позволяют чрезмерное вмешательство в личную и семейную жизнь общественных активистов.

«Положения пункта 5 части первой статьи 3 Закона №1700 финансового контроля государства за деятельностью общественных объединений и лиц, которые осуществляют мероприятия относительно предотвращения и противодействия коррупции в Украине, ограничивают гарантированную Конституцией Украины свободу политической и общественной деятельности. Они могут использоваться для преследований физических лиц, осуществляющих антикоррупционную деятельность, в частности нарушение производств с целью привлечения этих лиц к юридической ответственности за непредставление, несвоевременное представление декларации, указание в этой декларации заведомо недостоверных сведений», – разъясняет КСУ.

Конституционный суд в решении обращает внимание на то, что меры финконтроля за деятельностью объединений граждан и их членов, которые не осуществляют публичных властных полномочий или не финансируются за счет средств государственного или местных бюджетов, не могут быть избыточными и непропорционально ограничивающими свободу политической и общественной деятельности, нивелируют сущность права граждан на свободу объединений.

«Оспариваемые положения законов № 1700 и № 1975 признанные неконституционными, теряют силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано», – указывается в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 июня, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что КСУ признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

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