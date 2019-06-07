Князев заявил, что думал об отставке после смерти 5-летнего мальчика

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что после инцидента с 5 – летним Кириллом Тлявовым на Киевщине думал об отставке.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть», отвечая на вопрос, сообщает Укринформ.

«Я офицер... Да(думал об отставке – ред.). Но это самый легкий путь избежать ответственности», – сказал Князев.

Он отметил, что сотни раз выезжал на смерти людей, видел убитых и искалеченных, и все время все мы, полицейские, ставили перед собой одну основную задачу – быстрее, лучше всего собрать доказательства, установить убийц, разбойников, палачей, преступников, и, собрав доказательства, направить все свои усилия для того, чтобы дело было доведено до логического завершения, чтобы суд мог вынести законный приговор и наказать виновных».

«И поэтому это важное, на что настроены все полицейские. Так ставили передо мной задачи, так ставлю и я», – подчеркнул Князев.

Отвечая на вопрос, что он чувствует, когда видит игрушки под зданием, где работает, (на Богомольца, 10 их приносили после инцидента с мальчиком – ред.), Князев ответил, что испытывает «стыд и ярость».

«Стыд, – потому что пятилетний мальчик перед своей смертью вынес большие мучения. Стыд за то, что его родители потеряли самое ценное, что у них есть – своего ребенка. Горе родителей непоправимо. А ярость – потому, что я полицейский, всю свою жизнь посвятил работе в полиции, и я понял, что двое из этих негодяев (подозреваемых в совершении преступления – ред.) – сотрудники полиции. То есть те люди, которые должны были защищать этих граждан, в этом месте, сами стали нелюдями, совершив это преступление», – уточнил Князев.

Добавим, 31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего Кирилла Тлявова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости.

У мальчика обнаружили огнестрельное ранение головы. Вскоре задержали двух подозреваемых – сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровке и Ивана Приходько. Оба на время инцидента находились не на службе и, по предварительным данным, были в нетрезвом состоянии.

В понедельник, 3 июня, Кирилл умер в больнице.

Голосеевский райсуд Киева 4 июня избрал Петровцю и Приходько меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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