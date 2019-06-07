Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили возглавить партию

Мэр Киева и лидер партии «УДАР» прокомментировал информацию об отказе Михеила Саакашвили стать председателем его партии, отметив, что политических планов не меняет.

Об этом он написал в Facebook.

«Читаю новости в ФБ относительно нашего союза с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже не смотря на то, что немало моих сторонников неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ – разные, но, извините, они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия в отношении них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически – планов не меняю», – написал Кличко.

Как сообщалось, 4 июня вечером Кличко в видеообращении в Facebook заявил, что партия «УДАР Виталия Кличко» намерена участвовать в досрочных парламентских выборах и предлагает объединить усилия политической команде Саакашвили. Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «УДАР». «Предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии «УДАР». А Саакашвили предлагаю стать председателем партии», – сказал он.

7 июня появилась информация, что Михеил Саакашвили, вероятно, откажется от предложения городского председателя Киева Виталия Кличко стать председателем партии «Удар».

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