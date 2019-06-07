Гербология, защита от темных сил и зельеварение – новые истории Джоан Роулинг о Гарри Поттере

В июне мир увидит новые четыре истории о Гарри Поттере, которые выйдут в формате электронных книг. Их можно будет прочитать на сайте «Pottermore».

«Издательство «Pottermore» создало серию коротких электронных нонфикшн-книг с названием «Гарри Поттер: путешествие сквозь...», адаптированных из аудиокниги «Гарри Поттер: история магии», – говорится на сайте.

Серия содержит четыре небольших рассказа, каждый из которых тематически связан с предметами, которые преподают в школе волшебства Хогвартс. Более того, эти произведения подробно рассказывают о традиционном фольклоре и магии, на которых держится магический мир.

Электронные книги имеют ряд невероятных и весьма уместных иллюстраций, которые создал лондонский художник Рохан Даниэль Эсон.

Рассказы называются «Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств», «Гарри Поттер: путешествие сквозь зелье и гербологию», «Гарри Поттер: путешествие сквозь гадание и астрономию» и «Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах».

Первые две книги о травах и гербологии и защите от темных искусств выйдут уже – 27 июня.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.