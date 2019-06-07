Генпрокуратура возбудила дела в отношении одиозных заявлений о Донбассе

Генеральная прокуратура украины возбудила дела в отношении одиозных заявлений в отношении Донбасса.

Об этом в Facebook рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

Он заявил, что зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по подготовке к препятствованию деятельности ВСУ, государственной измены и финансирования терроризма.

«Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма... Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившими украинское имущество... Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены...Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам – закон один для всех», – сказал Луценко.

Он добавил, что речь идет и о заявлениях представителей ТКГ в Минске и людей из «властных кабинетов».

«Сегодня я с удивлением узнал, что русские якобы потеряли контроль над террористическими группировками....Это не так...Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей... и сделал так, как должен поступить генеральный прокурор», – сказал Луценко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский неоднозначно отреагировал на обстрелы артиллерией со стороны боевиков, которые произошли минувшей ночью.

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