ФСБ РФ наладило в «ЛНР» производство фальсификата и его продажу в страны ЕС, – СМИ

Алкогольный фальсификат из так называемой ЛНР под «крышей» ФСБ РФ контрабандой через Россию, Беларусь и Литву поступает в страны ЕС.

Об этом сообщает Белорусский партизан.

«Поставки луганского фальсификата осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС. При этом о данной контрабанде известно ФСБ РФ, которая не только не препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории так называемой «ЛНР» развернулось масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции очень низкого качества. Причем объемы производства фальсификата достаточные, чтобы обеспечивать не только внутренний рынок, но и поставлять его за пределы «республики».

По информации издания, продукция предприятия «ЛугаНова» через украинско-российскую границу доставляется в российский Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат. На территории РФ, по данным белорусских журналистов, фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику «CRYSTAL-C Investment Limited». Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву, на логистический склад в г. Тракай, где контрабанда попадает на склады оффшорной компании «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».

«Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла», – говорится в сообщении.

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