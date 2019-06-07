Евро на межбанке опустился ниже уровня 30 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года, по сравнению с предыдущим банковским днем, понизил курс евро на 20 копеек – до 29,98 гривни за евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 июня, установленный на таком уровне 2998,1356 гривни за 100 евро (-20,5997 грн).

При этом курс евро на 7 июня составляет 3018,7353 гривни за 100 евро.

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