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Новости » Экономика 7 июня, 2019, 20:11
Евро на межбанке опустился ниже уровня 30 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года, по сравнению с предыдущим банковским днем, понизил курс евро на 20 копеек – до 29,98 гривни за евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 июня, установленный на таком уровне 2998,1356 гривни за 100 евро (-20,5997 грн).

При этом курс евро на 7 июня составляет 3018,7353 гривни за 100 евро.
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