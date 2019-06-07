ЕС настроен продлить санкции против России

Евросоюз твердо намерен продлить экономические санкции в отношении РФ за ее агрессию против Украины.

Такую позицию высказал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано во время форума по вопросам безопасности в Вашингтоне, – сообщает Укринформ.

«Европейский Союз твердо настроен на поддержку территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане, в том числе поддерживаем путем санкций (против России), и мы продолжим это делать», – отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что такая политическая линия Евросоюза будет сохраняться. «Мы будем требовать от России уважать Минские договоренности и выполнять их. Это является постоянной политикой Европейского Союза», – отметил Серрано.

Как сообщалось, Совет ЕС на своем заседании 20 июня намерен продлить экономические санкции против России на следующие шесть месяцев.

Ограничения против РФ были введены Евросоюзом в июле 2014 года за незаконную аннексию Крыма и войну на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были ужесточены. По процедуре, Совет ЕС что полгода имеет формально пересматривать свое решение о продлении санкций.

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