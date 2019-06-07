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Новости » Политика 7 июня, 2019, 11:09
Экс-руководитель «Укртранснафты» Лазорко, подозреваемый в криминале, вернулся в Украину

Бывший председатель правления АО «Укртранснафта» (2009-2015 годы) Александр Лазорко вернулся в Украину.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель партии «Укроп» Тарас Батенко, разместив соответствующее фото.

«С дорогим мне человеком – Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и к новым победам!», – написал Т.Батенко.

Как сообщалось, Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Впоследствии стало известно, что МВД не предоставило Интерполу документов для объявления в розыск Лазорко.

Правоохранители подозревали Лазорко в четырех эпизодах: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами «Привата»; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО «Укртранснафта»; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией «Синтез Ойл» (связана с «Приватом»).

После объявления в национальный розыск, Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск, из открытых источников, – не известно.

Лазорко возглавлял «Укртранснафту» в 2009-2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы «Приват» – Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

Лазорко считался человеком олигарха Коломойского. Его со скандалом сняли с руководства «Укртранснафтой», где он лоббировал интересы олигарха.
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криминалновости Украиныновости политикиАлександр Лазорко
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2019-06-07 11:24 :05