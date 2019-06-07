Две шахты ГП «Львовуголь» остановили работу: горняки объявили забастовку

Шахты «Степная» и «Межиричанская» ГП «Львовуголь» остановили свою работу. Шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате и урегулированию вопроса относительно сбыта угля.

Такое решение принято на собрании трудовых коллективов шахт «Степная» и «Межиричанская» ГП «Львовуголь», говорится в сообщении «Шахтере+» в социальной сети.

В связи с невыплатой заработной платы за апрель-март 2019 г., отсутствием сбыта угля и модернизации средств и средств индивидуальной защиты, шахтеры приняли решение об акции протеста путем приостановления работы.

Шахтеры не выйдут на работу до тех пор, пока не получат задолженную зарплату и выплаты согласно законодательства.

Кроме того, шахтеры требуют стабилизировать сбыт угля, – говорится в решении трудовых коллективов.

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