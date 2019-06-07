Дежурная по фракции: Журналист зафиксировал, как Кужель раскладывает карточки депутатов Батькивщины

Представители СМИ в Верховной Раде зафиксировали, как Александра Кужель раскладывает карты фактически всех народных депутатов фракции ВО «Батькивщина».

Видео об этом на своей странице в Фейсбук выложил корреспондент Ян Доброносов.

«На примере Батькивщины! Нужно сказать, что такое происходит в большинстве фракций. Только первый день после инаугурации Зеленского выдавали каждому в руки. Депутат Кужель разложила карты практически всех депутатов от фракции, даже за лидера которого с понедельника не видел в парламенте! А сегодня пятница, видимо, что придут не все», – написал он в комментарии к видео.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Позже Ян Доброносов добавил еще одно фото с подписью: «Пятница. Час вопросов к правительству. Одна из фракций. Карточки разложены практически всех депутатов».

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