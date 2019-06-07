Дело Гандзюк: Глава ВСК заявил об отсутствии главного – фамилии заказчиков

Несмотря на то, что исполнители нападения на Екатерину Гандзюк получили приговоры, страна до сих пор не услышала фамилию заказчика. Такое впечатление, что в расследовании больше всего мешает страх правоохранителей, кого же признают виновным.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK говорил народный депутат Украины и председатель ВСК Борислав Береза.

«Вчера я прочитал в социальных сетях пост отца погибшей Екатерины Гандзюк и считаю, что это пощечина всей нашей стране и правовой системе. Потому что я понимаю, что есть соглашение со следствием, но я не понимаю, как люди, которые действительно убивали, сначала рассказывали, что они хотели переломать конечности. И за это они получили лишь несколько лет заключения», – сказал Береза.

Он подчеркнул, поскольку приговор не слишком серьезный, исполнители могут выйти из тюрьмы досрочно, уже через полтора года. И это, действительно, проблема системы. Но больше всего смущает, что так и не названы фамилии заказчиков.

«Мы так и не услышали главного – фамилии заказчиков. Но, если это была сделка со следствием, они должны были их назвать. И наказывать надо именно их к пожизненному заключению. Но пока что я не вижу, ни фамилий, ни стараний, чтобы кого-то задержали. Если этого не произойдет в ближайшее время, это будет не позор, а уничтожение всей правовой системы», – считает он.

Ведь такой произвол, по его мнению, вообще не дает уверенности украинцам в том, что могут наказать обидчиков.

«Мы видим, что сейчас каждый человек находится в опасности. Потому, чтобы не произошло, человека никто не защитит, а воров не будет наказан», – добавил Береза.

Он также рассказал, что ВСК должна была отслеживать, все происходило по протоколу. В частности, были допрошены все свидетели и не только. Более того, он отметил, что несколько раз ВСК заставляло следствие заниматься своими делами.

«Благодаря ВСК таки объявить Левина в международный розыск. Я понимаю, что нами была недовольна большое количество правоохранителей, ведь мы заставляли их работать, но это также и наша работа. На самом деле, больше всего в расследовании мешает страх, что кого-то признают виновным. Несмотря на то, что я не могу называть фамилии, ведь подписывал расписку о неразглашении, но точно могу сказать, что правоохранители боятся называть кого-то, чтобы потом не стать крайними», – отметил он.

Напомним, 6 июня, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественного деятеля Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбин приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор высказал возмущение в связи с мягкими приговорами, которые суд вынес исполнителям убийства его дочери.

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