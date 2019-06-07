Честнее было бы назваться «Русским блоком», – Соболев об объединении Оппоблока с четырьмя партиями

Объединение Оппозиционного блока с «Партией мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам» – это очевидное указание из Москвы.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Егор Соболев.

Парламентарий, комментируя объединение партий «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам», заявил, что им «честнее было бы назваться «Русским блоком».

«Я думаю, что по-настоящему их лидеры – это Владимир Путин и российские спецслужбы. Их объединение – это очевидное указание из Москвы. Я думаю, что указание такое: будьте вместе, чтобы собрать все голоса украинцев, которые и до сих пор не поняли, какая угроза для их жизни, их свобод, всей нашей независимости, которые будут обманутые словами о дешевом газе, о котором договорятся с русскими и тому подобное», – заявил Егор Соболев.

Нардеп также поделился своими планами – он напомнил, что вышел из фракции «Самопомощь» и на следующих парламентских выборах не будет баллотироваться от этой политсилы. Егор Соболев поделился планами о создании собственной политической силы.

Нардеп также призвал всех действенных украинцев объединиться и пойти на выборы одним списком, чтобы в следующем парламенте было как можно больше депутатов, которые будут выступать за Украину, которые будут против коррупции. Егор Соболев добавил, что готов участвовать в таком объединении.

Напомним, 7 июня партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам» объединились перед парламентскими выборами.

Как стало известно, Оппозиционный блок и «Оппозиционная платформа «За життя» пойдут на парламентские выборы отдельно. В «Опоре» назвали причину провала объединения.

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