Бойко и Медведчук снова поехали в Россию: встречаются с главой «Газпрома»

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За життя» Юрий Бойко и глава политсовета партии и кум президента РФ Виктор Медведчук снова поехали в Россию. Теперь они встречаются с главой «Газпрома» Алексеем Миллером – хотят дешевый газ.

Соответствующую встречу транслировал телеканал 112.Украина.

Медведчук заявил, что во время предыдущего визита в РФ в Украине была негативная реакция. Однако их это не смущает, потому что им «наплевать».

Также он считает «лучом света» 25% скидку на газ, которую Путин обещал украинцам.

По его словам, предыдущая власть не была готова договариваться. А Президент Зеленский еще не созрел до таких решений. Поэтому они приехали самостоятельно это делать, что «заставить украинскую власть пойти на такое решение.

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