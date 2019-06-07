Бондарь уходит с поста главы «Возрождения» из-за объединения с «Опоблоком»

Председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь заявил о выходе из партии.

«Заявляю о своем выходе из партии Возрождения», – написал он на своей странице в Фейсбук.

По его словам, он пытался обновить «Возрождение», опираясь на новых для политики, но мощных и опытных людей. Он пытался собрать новых действенных молодых людей и авторитетных депутатов-мажоритарщиков со всей Украины.

Однако сегодня политик увидел желание отдельных депутатов и членов партии объединиться с Оппозиционным блоком.

«Абсолютное большинство депутатов поддерживают мое мнение и не вошли в состав этого объединения. По сути произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!» – заявил Виктор Бондарь.

Поэтому политик принял решение о выходе из партии Возрождения и сложении полномочий председателя партии. Соответствующие документы зарегистрированы в Министерстве юстиции.

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